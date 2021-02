Napoli: visita istituzionale del prefetto al Comune di Frattamaggiore e allo stabilimento Seda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattinata il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Frattamaggiore per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Marco Antonio Del Prete, con il quale ha affrontato le tematiche più rilevanti dell’area cittadina di riferimento, sito di rilevante interesse per le bellezze artistiche ed architettoniche del centro storico e posto in una vasta conurbazione nell'agro napoletano. Nel corso dell’incontro è stato condiviso l’impegno a garantire la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per assicurare la sicurezza dei luoghi e l’interesse generale dei cittadini. Si è concordato sull’importanza della programmazione di interventi che mirino ad integrare le politiche di sviluppo del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale con quelle per l'inclusione ed il benessere sociale, la legalità e la sicurezza. Successivamente il prefetto si è recato presso il Commissariato di Polizia, la Tenenza dell’Arma dei carabinieri e il Gruppo della Guardia di finanza di Frattamaggiore, incontrando il personale che svolge la propria attività sul territorio. Il Prefetto ha poi visitato lo Stabilimento Seda - industria di packaging che propone soluzioni di imballaggio alimentare innovative e sostenibili per garantire la massima sicurezza e della salute dei consumatori e dell’ambiente - accolto dal presidente e amministratore delegato del gruppo Seda Packaging Group, cavaliere del lavoro Antonio D’Amato. (Ren)