Covid: in Campania 1.637 nuovi positivi

- I positivi registrati oggi in Campania sono 1.637 (di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi). Di questi, 1.430 sono asintomatici e 68 i sintomatici. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione. Oggi sono stati effettuati 18.393 tamponi, di cui 3.125 antigenici. Totale positivi: 239.562 (di cui 2.752 antigenici), totale tamponi: 2.629.484 (di cui 56.498 antigenici). Deceduti: 15 (10 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Il totale dei deceduti in Campania è di 3.981. Oggi si registrano 583 guariti (totale guariti: 168.249). (Ren)