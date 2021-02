Covid: Marsilio (presidente Abruzzo), Chieti e Pescara verso zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte diffusione delle varianti, in particolare quella cosiddetta 'inglese', sta provocando nelle province di Chieti e Pescara un forte aumento dei contagi, che ha già messo a dura prova il sistema ospedaliero e la capacità di tracciamento delle Asl. Proprio ieri, il ministero della Salute ha diramato una nuova circolare che raccomanda l'adozione delle misure più restrittive per i territori colpiti dalle varianti in modo significativo. Si rende quindi necessario adottare le misure restrittive previste dall'art. 3 del Dpcm vigente ('zona rossa'), non essendo sufficienti le misure previste dalla zona arancione che sta per decretare il ministro Speranza. Ministro con il quale il presidente Marsilio si è tenuto in costante contatto. (segue) (Gru)