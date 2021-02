Covid: Iss-ministero Salute, occupazione terapie intensive ancora sotto soglia rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il report della cabina di regia sull’andamento dell’epidemia del ministero della Salute e dell’istituto superiore di sanità, nel Paese “si osserva una diminuzione nel numero di Regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (5 Regioni). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale continua ad essere alto ma sotto la soglia critica (24 per cento). Complessivamente, “il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 2.214 (02/02/2021) a 2.143 (09/02/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è anche in diminuzione, passando da 20.317 (02/02/20201) a 19.512 (09/02/2021)”. (Rin)