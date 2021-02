Campania: Muscarà, ripristinare tratta Torre Annunziata-Cancello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cancellare la tratta ferroviaria Torre Annunziata-Cancello Arnone, dismessa dal 2006 e attualmente oggetto di un investimento per la sua trasformazione in pista ciclabile del Vesuvio, significherebbe privare la Campania di un collegamento su ferro fondamentale in vista, soprattutto, del previsto potenziamento dei Porti regionali. Il tratto ferroviario in questione può infatti certamente diventare strategico per connettere il Porto di Torre Annunziata con gli Interporti di Nola e Marcianise, con enormi vantaggi per l'economia interportuale. Una convenienza sottolineata di recente dal neoeletto presidente dell'Autorità Portuale, Andrea Annunziata, il cui impegno è teso proprio a privilegiare le connessioni attraverso i sistemi ferroviari, che hanno maggiori capacità di carico, minori costi, maggiore efficienza e sostenibilità ecologica rispetto ai collegamenti via gomma. Senza dimenticare l'importanza, assolutamente non secondaria, che questa tratta ha avuto per tantissimi anni per pendolari e studenti". Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, che sul tema è firmataria di una mozione depositata in queste ore. (segue) (Ren)