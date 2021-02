Sardegna: 1.080 dosi di vaccino per l'Oristanese, iniziate immunizzazioni per volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo di altre 1.080 dosi di vaccino Pfizer-Biontech consegnate al Servizio di farmacia della Assl di Oristano sono riprese da questa mattina vaccinazioni nell'Oristanese. L'Assl ha convocato gli oltre 200 volontari delle Associazioni di soccorso che stamattina hanno ricevuto la prima dose al poliambulatorio di via Michele Pira ad Oristano. Le vaccinazioni continueranno lunedì prossimo. Oggi sono iniziate anche le immunizzazioni in 47 strutture comunitarie della provincia di Oristano. "Le oltre mille dosi a disposizione dovranno essere somministrate in cinque giorni, fino a martedì - spiega la direttrice del Servizio di igiene e sanità pubblica Maria Valentina Marras -. Si andrà avanti perciò a ritmi serrati lavorando tutti i giorni, domenica compresa, come dall'inizio della campagna vaccinale. L'obiettivo è quello di vaccinare entro le prossime settimane tutte le strutture residenziali socio-sanitarie e sociali per anziani e soggetti con problemi di salute mentale e dipendenze, strutture che contano oltre 2.000 persone, fra personale e ospiti. Per fare questo, saranno operativi sul territorio quattro team, chiamati tecnicamente punti di vaccinazione mobile, composti da personale Assl che si recherà nelle strutture per immunizzare sia gli ospiti che il personale che vi lavora". (segue) (Rsc)