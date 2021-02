Sardegna: 1.080 dosi di vaccino per l'Oristanese, iniziate immunizzazioni per volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora in provincia di Oristano sono stati sommistrati i vaccini a 2.136 persone: si tratta del personale di tutte le strutture sanitarie e di tutti gli uffici amministrativi della Asl, operatori sanitari del territorio, tra cui Usca, specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta ed Rsa. Tutti hanno ricevuto le dosi di richiamo. E' stato immunizzato il 98 per cento del personale sanitario Assl, sia ospedaliero che territoriale. Coloro che finora sono rimasti escusi, il 2 per cento, sarà vaccinato nei prossimi giorni. (Rsc)