Napoli: da giunta ok a lavori per il ripristino del parapetto di via Parthenope danneggiato da mareggiata

- Oggi, su proposta dell’assessore al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, è stato approvato dalla giunta comunale il progetto dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020” e finanziati i lavori. L’intervento, per un importo di quadro economico pari a circa 230 mila euro, prevede il ripristino dei danni causati dalla mareggiata del 28 dicembre scorso, ovvero del marciapiede, del parapetto e del sottostante muro nel rispetto della conservazione dei luoghi. “Oggi, con grande sforzo tecnico ed economico – dichiara l’assessore Clemente – abbiamo approvato i lavori per riparare i danni della mareggiata del 28 dicembre. Il Servizio Strade e grandi reti tecnologiche, che ringrazio insieme a tutte i Servizi comunali che hanno collaborato, provvederà nei prossimi giorni all’affidamento e all’avvio dei lavori.” (Ren)