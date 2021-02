Covid: Sardegna, 87 nuovi positivi e 8 decessi nelle ultime 24 ore, tasso positività a 1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 87 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Sardegna nelle ultime 24 ore a fronte di 8.461 tamponi processati. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 8 decessi (1.054 in tutto). Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività dell'1 per cento. Salgono così a 40.037 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 655.411 tamponi. Sono invece 350 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-8 rispetto al dato di ieri), mentre sono 33 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.683. I guariti sono complessivamente 24.691 (+204), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 226. Sul territorio, dei 40.037 casi positivi complessivamente accertati, 9.313 (+42) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 6.425 (+8) nel Sud Sardegna, 3.406 (+4) a Oristano, 7.983 (+14) a Nuoro, 12.910 (+19) a Sassari. (Rsc)