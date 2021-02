Giustizia: B. Zoccola, Ambrogio Crespi uomo perbene, io criminalità organizzata l'ho vista negli occhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho conosciuto Ambrogio Crespi quando mi ha contattato per raccontare la mia storia nel docufilm Terra Mia. Insieme siamo andati a San Luca (Rc), luogo iconico della ‘ndrangheta, una terra che ha visto nascere le più sanguinose lotte tra faide calabresi. In quella occasione ho potuto approfondire la sua conoscenza; ho colto la sua sensibilità, la sua umanità, la sua fragilità, ho potuto vederlo emozionarsi difronte ad alcune storie e racconti. Doti che appartengono solo a persone speciali". Queste le parole di Benedetto Zoccola, testimone di giustizia, vicesindaco di Aversa e consigliere comunale di San Luca apparse oggi sul suo profilo Facebook a supporto di Ambrogio Crespi "che attende da ormai 8 anni la sentenza di assoluzione relativa ad un presunto coinvolgimento con l’ndrangheta e che il prossimo 9 marzo sarà proprio la Suprema Corte di Cassazione ad esprimersi - ricorda Zoccola - Un uomo che fa parte di un sistema criminale ha il sangue freddo. Ambrogio è l’opposto, ed io la criminalità organizzata l’ho vista negli occhi, so bene di cosa parlo. Non potrò mai dimenticare quando, durante le riprese del docufilm, siamo entrati nella chiesa di San Luca ed ho incrociato lo sguardo commosso di Ambrogio nel vedere alcune madri che avevano perso i loro figli nella strage di Duisburg". (segue) (Ren)