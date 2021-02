Giustizia: B. Zoccola, Ambrogio Crespi uomo perbene, io criminalità organizzata l'ho vista negli occhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se fosse stato un uomo ‘diverso’ - aggiunge - tutto ciò non sarebbe accaduto, non avrebbe mai potuto accendere una telecamera in queste terre e avrebbe pagato con delle conseguenze inimmaginabili un eventuale disonore. Ambrogio Crespi è un padre di famiglia e nella vita poteva decidere di occuparsi di qualunque cosa vista la sua professione, invece ha scelto di dedicarsi alla legalità, di stare a fianco alla giustizia, di andare contro ogni tipo di mafia e di incoraggiare le giovani future generazioni ad intraprendere il cammino giusto sfatando il mito del criminale. Questo è Ambrogio e tra noi è nato un rapporto di grande amicizia; ha continuato a stare al mio fianco, se avessi avuto il minimo dubbio sulla sua persona lo avrei immediatamente allontanato come è mia usanza fare quando percepisco delle situazioni sbagliate. È importante ed indispensabile ora riconoscere e ripristinare la verità già il prossimo 9 marzo! Una brava persona non può continuare a vivere in questa maniera perché certe situazioni ti logorano dentro!", conclude Benedetto Zoccola. (Ren)