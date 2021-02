Campania: Nappi (Lega), pianta per dirette Fb di De Luca costata 520 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca il re della giungla. Per arredare il suo ufficio, anzi il suo set di rappresentanza per le dirette facebook in pieno covid, ha pensato che era necessario una bella pianta ad alto fusto con tanto di vaso e accessori, ovviamente a spese dei sudditi". Così Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania, in un video postato sulla sua pagina facebook. "E' poco o molto?", si domanda l'esponente del Carroccio mostrando la ricevuta per l'acquisto della pianta di 520 euro. "Sicuramente più della pensione sociale di 460 euro che percepiscono molti anziani in difficoltà". Da qui l'appello al governatore: "De Luca piantala di spendere i nostri soldi per il tuo cinema". (Ren)