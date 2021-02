Vaccino: Rezza (ministero Salute), ad oggi non sappiamo quanto duri copertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento non possiamo dare delle certezze ed ogni comportamento deve essere ispirato alla prudenza". Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità che un soggetto vaccinato, in caso di contatto con un positivo, possa evitare di doversi sottoporre alla quarantena. "Ad oggi", ha aggiunto, "non sappiamo quanto duri la copertura vaccinale". (Rin)