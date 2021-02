Napoli: guida senza patente e investe due donne in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri in Vico Tofa a Napoli, nei pressi di Via Toledo, un uomo alla guida di una Ford Focus si è reso responsabile di un investimento di due giovani madri che passeggiavano con i rispettivi figli. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'unità operativa Avvocata che hanno immediatamente soccorso le donne che erano state investite, poi trasportate al vicino ospedale Pellegrini ed i bambini presso l'Ospedale Santobono. L'investitore è stato, inoltre, subito fermato ed identificato dalla pattuglia intervenuta. Dopo gli accertamenti è risultato alla guida senza aver mai conseguito la patente e dalle verifiche sulla vettura, questa è risultata sprovvista di copertura assicurativa. Per l'uomo è stata immediatamente attivata la procedura dei test per le verifiche di alterazione attraverso gli accertamenti tossicologici e del tasso alcolemico. Oltre al sequestro della vettura, l'investitore è stato deferito all'Autorità giudiziaria. Le giovani mamme e i bambini sono attualmente sotto osservazione medica. (Ren)