Fisco: De Lise (commercialisti), un patto sociale per maggiore giustizia ed equità

- "Un patto sociale tra istituzioni, professionisti e Agenzia delle Entrate per un fisco più giusto ed equo. Ne avvertiamo il bisogno in questo momento di rinnovamento politico. Tutti devono dare un contributo per la ripartenza del Paese e noi giovani commercialisti vogliamo porci come interlocutori privilegiati. Il 2021 sarà un anno decisivo per il futuro del Paese". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar "Fiscalweb Unione provvedimenti normativi di fine 2020". "Dal punto di vista della professione - prosegue - credo che il futuro sia nelle specializzazioni. Riteniamo che possano rappresentare un'opportunità per tutti i giovani, d'altronde il nostro lavoro, che è in continua evoluzion, sta andando in quella direzione. Ma ai nostri interlocutori, governo e AdE, chiediamo che le specializzazioni non diventino una barriera all'accesso dei giovani alla professione". Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle entrate, ha sottolineato: "Siamo aperti a offrire chiarimenti a tutti, specie in questa fase particolare. Continuiamo con l'elaborazione delle risposte, cerchiamo di stare al passo con le sollecitazioni che arrivano dal legislatore e anche dai commercialisti, figure molto importanti. L'Agenzia delle Entrate è pienamente disponibile a essere interlocutrice privilegiata dei professionisti". Per Donatella Conzatti, segretario della V Commissione permanente (Bilancio) al Senato: "In Italia stiamo affrontando grandi emergenze: quella sanitaria, innanzitutto. E poi quella economica, settore nel quale oggi il Paese non brilla. Ci attende una grandissima sfida, il Recovery fund, e occorre farsi trovare pronti. E poi la formazione: scuola, ma non solo. Penso soprattutto alle professioni e all'inserimento nel mondo del lavoro. Il giudizio del 2020, pur essendo stata in maggioranza, non è positivo. C'è stato qualcosa di buono, ma tutta la politica è stata costellata dal tamponamento dell'emergenza con uno sguardo nel breve termine". (segue) (Ren)