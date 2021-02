Fisco: De Lise (commercialisti), un patto sociale per maggiore giustizia ed equità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Bertoldi, segretario Commissione Finanze e Tesoro e coordinatore Consulta dei Parlamentari Commercialisti, evidenzia: "Viviamo una fase storica tra le più difficili non solo da un punto di vista congiunturale, ma anche per ciò che riguarda la considerazione delle nostre categorie nell'ambito delle istituzioni, troppo bassa. Lo dimostra il fatto che il presidente incaricato Draghi ha incontrato tutte le parti sociali fuorché i professionisti, che rappresentano due milioni di italiani". Secondo Massimo Bitonci, componente VI Commissione (Finanze) Camera dei dDeputati, "il governo ha un compito gravoso davanti a sé, quello di affrontare il tema della riforma fiscale e della burocrazia. I numeri dimostrano che con una riforma a basso costo che mira a diminuire l'impatto della burocrazia, la ripresa economica potrebbe essere rapidissima. Si tratta di passi in avanti che l'Italia dovrà fare, soprattutto nell'ottica di rilancio dell'economia nazionale". Al webinar hanno preso parte anche Francesco Puccio, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec, Sergio Cristallo, direttore Centrale Coordinamento Generale Agenzia delle Entrate; Maria Pia Nucera, presidente Adc; Emanuele Serina, segretario Ungdcec; Leonardo Nesa e Francesco Savio, consiglieri Ungdcec; Massimiliano Dell'Unto, Sebastiano Zanettee Amedeo Di Pretoro, consiglieri Fondazione Centro Studi Ungdcec; Roberto Gennari, proboviro Ungdcec. (Ren)