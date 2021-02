Governo: Cdm non impugna 18 leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato oggi diciotto leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Regione siciliana n. 31 del 15/12/2020, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di febbraio 2020"; la legge della Regione siciliana n. 30 del 15/12/2020, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di gennaio 2020. Interventi finanziari"; la legge della regione Basilicata n. 41 del 22/12/2020, recante "Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale"; la legge della regione Basilicata n. 44 del 28/12/2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane"; la legge della regione Basilicata n. 46 del 28/12/2020, recante "Istituzione giornata di studio internazionale della ruralità - il futuro nei solchi del passato - Riforma fondiaria e Banca della terra in Basilicata tra passato, presente e futuro"; la legge della regione Campania n. 39 del 29/12/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania"; la legge della regione Lazio n. 21 del 23/12/2020, recante "Disciplina del sistema fieristico regionale"; la legge della regione Veneto n. 39 del 29/12/2020, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021". (segue) (Com)