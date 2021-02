Covid: Marsilio (presidente Abruzzo), Chieti e Pescara verso zona rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro avrebbe egli stesso previsto la zona rossa per Chieti e Pescara nell'ordinanza che emanerà in giornata, d'intesa con la Regione, anche per semplificare e ridurre il numero dei provvedimenti. Tuttavia - come mi ha spiegato - la sua attuale limitazione all'ordinaria amministrazione degli affari correnti non gli consente di fare altro che applicare la normativa vigente, senza poter assumere altre decisioni. Per questo, ho provveduto personalmente ad emanare una mia ordinanza presidenziale 'sentito il ministro', con la stessa decorrenza e per la durata di 14 giorni. La variante inglese è micidiale, sta mettendo in ginocchio tutti i luoghi in cui è comparsa e si diffonde. Al confine con la provincia di Chieti, l'area di Termoli è già stata dichiarata zona rossa dal mio collega del Molise, altrettanto ha fatto la presidente Tesei in quasi tutta la vicina regione Umbria, alle prese con una situazione talmente pesante da aver dovuto chiedere un bando della Protezione civile per reperire medici e infermieri, ormai allo stremo. Richiamo e raccomando tutti alla massima attenzione: non ci sono zone 'sicure'. Anche le province di L'Aquila e Teramo registrano valori di Rt superiori a 1 (e quindi compatibili con la zona arancione), in risalita rispetto alle ultime settimane". (Gru)