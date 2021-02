Covid: Piemonte, somministrate altre 6016 dosi di vaccino, in totale sono quasi 278 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.016 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione (aggiornato alle ore 17.40). In 2.663 casi si è trattato della somministrazione della seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 277.751 dosi (delle quali 128.241 come seconda dose), corrispondenti al 90,6% delle 306.650 dosi finora disponibili per il Piemonte. Intanto, la struttura commissariale di Domenico Arcuri ha comunicato oggi all’Unità di crisi l’avvenuto arrivo presso l’Hub di Pratica di Mare delle attese forniture di vaccini Moderna e AstraZeneca e che nel corso della giornata di domani, 13 febbraio, saranno distribuite presso le aziende sanitarie della regione. Le dosi in consegna dovrebbero essere 11.100 di Moderna e circa 20.000 di AstraZeneca. (Rpi)