Trasporti: nella Pianura Padana merci si muovono con Gts Rail, accordo con Space Logistic (2)

- Continua quindi, prosegue la nota, la mission di Gts nell’espandersi muovendo merci in maniera sempre più sostenibile ed efficiente: il network potrà contare così su 102 collegamenti attivi settimanali, e coprirà due bacini di utenza oggi serviti principalmente via strada su arterie tra le più congestionate in Italia. “Questo nuovo servizio consolida ulteriormente il rapporto con Space Logistic e rafforza ancora di più la nostra posizione nel settore intermodale in Italia: la domanda di trasporto intermodale, green, efficiente e a prezzi competitivi è in costante crescita e noi siamo pronti, insieme ai nostri partners, a cogliere questa opportunità storica”, ha commentato l’amministratore delegato di Gts, Alessio Muciaccia, aggiungendo che “non risolveremo il problema dell’inquinamento della Pianura Padana ma siamo lieti di poter dare il nostro piccolo contributo”. Massimo Tona, Ad di Space Logistic, interviene spiegando che “siamo un’azienda ad alta vocazione intermodale che è stata fondata con una sola certezza: le persone determinano il destino di ogni progetto e tutte le sue evoluzioni. L’affinità con questa fondamentale pietra miliare, percepita sin da subito nei rapporti con Gts, sarà il vero fulcro che farà la differenza nel panorama intermodale di domani”. (Com)