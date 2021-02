Industria: Urso (Fd'I), governo chiarisca su futuro Piombino e piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo "dovrà subito affrontare scelte importanti per garantire il futuro del sito di Piombino e in generale della siderurgia italiana elemento importante della industria italiana". È quanto sostiene in una nota il senatore Adolfo Urso, responsabile del dipartimento Impresa di Fratelli d’Italia, in una interrogazione urgente al governo in cui tra l’altro chiede spiegazioni sul "piano industriale presentato a fine gennaio dal gruppo indiano Jundall, che sembra del tutto privo dei requisiti richiesti per garantire la continuità aziendale e la riconversione del sito" e sollecita il nascente governo a "convocare subito il tavolo ministeriale che avrebbe dovuto dare già una valutazione sulla congruità e sostenibilità del piano per la realizzazione del forno elettrico, al fine di garantire produzione e occupazione con nuovi prodotti in linea con le richieste del mercato, come quelli previsti nella commessa di Ferrovie dello Stato". (segue) (Com)