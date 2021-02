Vaccino: Toti, grazie a Renzo Piano, primo della fase due per over 80 liguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, pubblica su Twitter una foto dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano e commenta: "Un grande ligure, un grande genovese, una grande lezione, come sempre. Grazie Renzo Piano, primo a vaccinarsi tra gli over 80 della Liguria". Il leader di Cambiamo quindi riporta anche quanto Piano avrebbe detto: "Quando eravamo giovani il vaccino era un dono. Se siamo qua ancora oggi, lo dobbiamo alla medicina. Dobbiamo tornare a quell'innocenza di anni fa quando ci affidavamo alla medicina. Sono gli anziani l'esempio per il Paese. Siamo proprio noi che dobbiamo dare l'esempio ai giovani e affidarci alla medicina. La medicina è un dono". (Rin)