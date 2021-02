Sanità: Smi a De Luca, dignità medici 118 non si tocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Qualche giorno fa i medici in servizio presso Saut, le organizzazioni sindacali di categoria e il direttore Uoc per il 118 sono stati convocati presso l'Asl Napoli 2 Nord, per ascoltare una decisione già presa: l'immediata sospensione in autotutela della retribuzione aggiuntiva di 5,16 euro per i medici Saut stessi". Così Luigi De Lucia, segretario regionale del Sindacato dei medici italiani della Campania (Smi), in una lettera inviata al presidente della Regione Campania e alle autorità politiche responsabili della sanità campana in merito alle questioni riguardanti il 118. "Il Sindacato dei medici italiani si è invece pronunciato con forza per ottenere il blocco immediato della sospensione, ottenendola. Per febbraio la retribuzione dei medici 118 è salva, ma a fine mese è convocato presso la stessa Asl un nuovo tavolo per ridiscutere il punto. Ma facciamo un passo indietro. Il 3 novembre del 1999 si istituiva con delibera della Giunta regionale della Campania il Servizio del 118, un servizio nuovo, connotato come 'lavoro usurante' e caratterizzato da 'elevato rischio fisico' nella stessa delibera. La politica riconosceva la necessità di una remunerazione aggiuntiva in favore dei medici che avessero scelto di lasciare la guardia medica per lavorare sul 118: più faticoso fisicamente e, come è tristemente noto da fatti di cronaca anche recenti, pericoloso per l'incolumità dei medici oltre che per la loro salute. E tuttavia, è piovuta dal cielo un'interpretazione capziosa dell'iter giuridico Dgrc n. 6872 – Acn 2005 medicina generale, secondo cui una generica indicazione di 'onnicomprensività' dei compensi percepiti vanificherebbe l'attribuzione aggiuntiva, che si fonda sulla differenza tra due fattispecie. Attribuzione che secondo tale interpretazione sarebbe stata concessa temporaneamente, nelle more di successivi accordi tra le parti sindacali. Peccato che l'espressione 'nelle more' non implichi alcuna condizione risolutiva da avverarsi alla stipula del successivo Acn".