Sardegna: Finanziaria 2021, 600 milioni agli enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 600 i milioni per il Fondo Unico per gli Enti locali e 25 quelli destinati alle sofferenze finanziarie e salvaguardia degli equilibri degli Enti locali. Sono queste le misure decise dalla Giunta regionale nella Finanziaria all'esame delle Commissioni e che a giorni verrà discussa dall'Aula del Consiglio regionale. Dall'analisi macroeconomica sulla Sardegna che ha preceduto la predisposizione della manovra è infatti risultato evidente l'impatto della crisi sul tessuto economico e sociale sardo, anche in riferimento agli Enti locali che senza la volontà politica di riconfermare l'ammontare del fondo per il prossimo triennio (552.871.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023) si sarebbero visti costretti ad attivare ulteriori razionalizzazioni delle spese, con conseguenti tagli sui servizi e aumento dei tributi locali. (segue) (Rsc)