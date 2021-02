Sardegna: Federcamping, settore penalizzato dal prezzo eccessivo dei trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla penuria di mezzi di trasporto si aggiunge, da troppo tempo, il costo non indifferente del viaggio. Già dal mese di gennaio e non quindi in piena estate, viaggiare in traghetto costà quasi quanto l'intera permanenza sull'isola. Da un'indagine del Centro studi di Faita Sardegna emerge che, una famiglia di tre persone (due adulti, il figlio di 15 anni e un cane al seguito) che prenota una vacanza nelle nostre strutture nei primi 15 giorni di agosto, spende complessivamente circa 3.000 euro (per viaggio e pernottamento) con una spesa così ripartita: 1.200 euro, ovvero circa il 40 per cento del totale per il viaggio (traversata), e 1.800 (il 60 per cento circa) per pernottare in struttura. "Un furto non più tollerabile all'economia della Sardegna - denuncia Faita Sardegna - di cui pagano le conseguenze sia i lavoratori che le imprese. Le nostre imprese devono lavorare 10 giorni per maturare il reddito raggiunto in due giorni dal vettore viaggi. Sono soldi in meno per i territori, sono presenze in meno per la Sardegna, sono occupati in meno per l'Isola. Regaliamo o ci viene estorto il 40 per cento del Pil turistico del comparto". (segue) (Rsc)