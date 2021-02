Campania: La Mura (M5s), immediatamente le bonifiche per la Terra dei fuochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lamura ha aggiunto: "Il ministro Sergio Costa da tantissimi anni segue le tristi vicende della Terra dei Fuochi più famosa, solo poche settimane fa lo stanziamento di fondi per l'acquisto di cento telecamere per potenziare la videosorveglianza. Ciò su cui ora bisogna puntare è avviare il prima possibile le bonifiche e attivare sistemi di controllo e prevenzione dei cicli industriali, nonché incrementare la repressione di fenomeni illeciti relativi ai rifiuti". Quindi la parlamentare del Movimento cinque stelle ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Ricordiamoci che in Italia esistono tantissime Terre dei fuochi e ciò significa che milioni di cittadini sono in pericolo. In un Paese come l'Italia, con un patrimonio naturalistico immenso e che dovrebbe rappresentare nel mondo l'avanguardia della tutela ambientale, tutto ciò è inammissibile". (Ren)