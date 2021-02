Covid: Confapi, vaccini in azienda, pmi sono pronte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Potrebbe essere - conclude il numero uno di Confapi Napoli - l'incentivo necessario per vincere le perplessità sul vaccino e la sua fondamentale importanza, per la salute, ma anche per la ripresa a pieno regime dell'attività produttiva nel nostro Paese". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Silvana Papa, presidente Confapi Sanità Campania, che ha commentato: "Occorre vaccinarsi e quando si supereranno i problemi di approvvigionamento dei vaccini, le imprese potranno e dovranno essere co-protagoniste attive per conseguire l'auspicata immunità di gregge. Occorre, anche concettualmente, ampliare per creatività e competenze ciò che è già patrimonio umano delle aziende. Ogni azienda, infatti, si avvale di un medico competente, di qualificata professionalità, specialista in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, il quale collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria". "Ogni azienda, quindi, può provvedere alla vaccinazione dei propri dipendenti attraverso una figura qualificata di cui già si avvale per quei compiti che richiedono una efficace tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori durante il lavoro. Saremmo efficaci e semplici, offrendo risposte vere ad un bisogno vero". (Ren)