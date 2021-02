Sanità: Smi a De Luca, dignità medici 118 non si tocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ebbene, se la Regione Campania non desse risposte concrete - aggiunge De Lucia - a questo surrettizio e goffo tentativo di sbriciolare la tutela e la dignità del lavoratore non potrebbe che discendere l’abbandono massivo del servizio da parte dei medici Saut. La Regione Campania che nel 1999 esprimeva una volontà politica, se oggi non si cura più dei medici del 118, se non si cura più del servizio salvavita che ci rendono, si prenda la responsabilità politica, davanti ai medici stessi e a noi cittadini, di cancellare la retribuzione riconosciuta presupposto dell’istituzione stessa del 118, con una delibera che si esprima precisamente sul punto. Si noti: la retribuzione aggiuntiva, oltre che istitutiva del servizio è stata incentivante per i medici che salivano sulle ambulanze: senza tale incentivo, vent’anni fa il servizio non sarebbe mai nato. Li abbiamo chiamati eroi? Il lavoro usurante che svolgono non è cambiato, i rischi che esso comporta sono semmai aumentati. Perché ora la beffa di togliere loro i 5,16 euro? È sulla dignità di chi ha rischiato la vita che è necessario risparmiare? Consapevole com’è dell’abnegazione dei medici 118 e dei rischi che corre ogni giorno, l’opinione pubblica veda chi costringe i medici d’emergenza a paralizzare il servizio, e ad abbandonarlo in massa se necessario. Veda chi ci strappa alle cure dei nostri medici Saut, che tante vite hanno salvato e salvano, ancor più oggi, con una pandemia in atto. Chi ci lascia indifesi, per una nascosta volontà politica che non si palesa. La dignità dei medici 118 non si tocca. La dignità dei cittadini non si tocca. Chiediamo invece che sia nero su bianco, chi mira a demolire il 118 ci metta la faccia. Il presidente De Luca dia una risposta chiara ai medici ed ai cittadini sul punto e se ne assumi la responsabilità politica dell’intera vicenda!”, conclude De Lucia. (Ren)