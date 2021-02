Scuola: protesta degli studenti a Napoli, stanchi di essere messi in secondo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una scuola sicura, non discriminatoria, che tenga conto delle diverse possibilità degli studenti e delle studentesse, affinché nessuno venga lasciato indietro". Sono queste le richieste del gruppo Osservatorio popolare studentesco (Ops) oggi i protesta presso la sede della Regione Campania insieme a genitori e studenti delle scuole superiori di Napoli. "Abbiamo bisogno che la scuola sia aperta, e che non venga vista e trattata come un luogo di contagio ma piuttosto che strumento di prevenzione - spiegano gli attivisti - attraverso un piano di screening periodici del personale e degli studenti". Per studenti e manifestanti le nuove modalità di rientro si sono rivelate fallimentari sotto vari aspetti: "Se la Dad non era scuola, risultano insostenibili pure le lezioni in didattica mista, la cui problematicità intrinseca viene acuita da una mancanza di adeguate attrezzature tecniche, dai pc nelle classi alla connessione internet. Insostenibili sono anche gli orari e i ritmi che ci costringono a sostenere, con giornate di scuola lunghissime, ingressi e uscite ad orari improponibili che gravano ulteriormente sul nostro carico di studio giornaliero. Siamo stanchi di venir messi in secondo piano, pretendiamo che sia la società a venir modellata in funzione della scuola e non viceversa. Perché la scuola è e deve tornare a essere una priorità". "De Luca ha fallito sul piano della scuola, della sanità, dei trasporti", concludono. (Ren)