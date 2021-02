Sardegna: vertenza Rwm, impegno del Consiglio regionale per salvare posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale approverà un ordine del giorno uniitario con cui si impegna il Parlamento a prendere in carico la vertenza dello stabilimento della Rwm di Domusnovas e a salvare i lavoratori della fabbrica sulcitana. Stamattina i capigruppo, presieduti dal presidente del Consiglio Michele Pais, hanno ricevuto i sindaci di Domusnovas (Massimiliano Ventura), di Iglesias (Mauro Usai), di Musei (Sasha Sais) e di Villamassargia (Debora Porrà). All'incontro ha partecipato anche l'assessore dell'Industria Anita Pili. I primi cittadini hanno chiesto a tutti i gruppi politici presenti nell'Assemblea un'azione unitaria per salvare i circa 300 lavoratori e di attivarsi immediatamente presso i parlamentari sardi perché la vicenda non sia dimenticata dal nuovo governo nazionale. (segue) (Rsc)