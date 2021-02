Terra dei fuochi: garante disabili, tumori causati da rifiuti tossici, subito sorveglianza epidemiologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo studio voluto dalla Procura di Napoli Nord e affidato all’Istituto superiore di sanità conferma che c’è una relazione causale, o anche concausa, tra l’insorgenza di gravi patologie che colpiscono migliaia di cittadini e la presenza incontrollata di rifiuti pericolosi”. Così il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, in merito ai risultati dello studio affidato all’Istituto superiore di sanità sul legame tra la Terra dei fuochi e l’insorgenza dei tumori, richiama la necessità di un’intensa sorveglianza epidemiologica integrata con i dati ambientali. “L’intesa tra la Procura e l’Istituto superiore di sanità - prosegue - aveva l’obiettivo di raccogliere e condividere dati in 38 comuni nell’area tra Napoli Nord e il casertano. La mappa conta 2767 siti di smaltimento illegale dei rifiuti in quei 38 comuni che insistono su 426km quadrati e su cui è competente la Procura di Napoli Nord. Più di un cittadino su tre vive ad almeno cento metri di distanza da uno di questi siti, sorgenti di emissione e di rilascio di composti chimici pericolosi per la salute”. “Il rapporto conclusivo – conclude il garante - ha purtroppo evidenziato i dati relativi agli eccessi di mortalità, all’incidenza tumorale e all’ospedalizzazione per diverse patologie che ammettono tra i fattori di rischio accertati l’esposizione a inquinanti”.(Ren)