Sardegna: discarica abusiva sequestrata dalla Gdf, nei guai i due responsabili di una società di trasporti di Cagliari

- Le Fiamme gialle del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari, nell'ambito di un'indagine sul comparto delle accise sui prodotti energetici, hanno sequestrato, presso la sede di una società operante nell'area metropolitana di Cagliari nel settore dei trasporti, un serbatoio privato di carburante avente capacità di 9 metri cubi, contenente litri 5.000 di gasolio per autotrazione nonché ulteriori 1.060 litri di olio lubrificante, stoccati in assenza delle autorizzazioni amministrative e del prescritto certificato di prevenzione incendi. Sempre all'interno dell'area di pertinenza della società, pari a circa 12.000 metri quadri, è stata scoperta una vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali, all'interno della quale sono stati rinvenuti una cinquantina di automezzi, tutti obsoleti ed in evidente stato di abbandono, posizionati direttamente sul terreno, esposti agli agenti atmosferici e privi di un sistema protettivo del sottosuolo. Oltre agli automezzi è stata anche riscontrata la presenza di numerosi rifiuti pericolosi, tra cui fusti contenenti oli esausti, pneumatici usati, materiali edili di origine ferrosa e plastica, elettrodomestici e componentistica elettronica varia. I finanzieri hanno proceduto al sequestro dell'area adibita a discarica abusiva e di tutti i rifiuti ivi riversati, deferendo alla locale Autorità giudiziaria il rappresentante legale della società proprietaria del terreno, nonché il rappresentante legale dell'impresa di trasporti che utilizzava il serbatoio di carburante ed i prodotti energetici, per gestione dei rifiuti non autorizzata e per mancanza del certificato di prevenzione incendi. (Rsc)