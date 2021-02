Sardegna: Federcamping, settore penalizzato dal prezzo eccessivo dei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo in Sardegna anche quest'anno sarà fortemente penalizzato dai trasporti. E se non si interviene immediatamente, si rischia di registrare perdite economiche ancora più importanti. La denuncia arriva da Faita Sardegna, l'associazione che riunisce i campeggi dell'isola. "Il settore con la dovuta prudenza, si sta preparando per la stagione estiva, ma si naviga senza punti di riferimento poiché ad oggi emerge con chiarezza una totale assenza del mercato estero e la grande diffidenza di quello interno - spiega Nicola Napolitano, presidente di Faita Sardegna -. Il comparto nei mesi di gennaio e febbraio era solito registrare vendite pari a circa il 50-60 per cento della disponibilità totale annua, ma al momento, spiega ancora Nicola Napolitano - le prenotazioni arrivano solo per il mese di agosto e rappresentano il 10 per cento delle prenotazioni totali dell'anno. Altro elemento che marca un segno in rosso è l'assenza totale di prenotazioni da parte di turisti stranieri. Il turista estero è sparito dalla Sardegna. Probabilmente non riusciamo a comunicare con efficacia la grande sicurezza che il mondo delle vacanze all'aria aperta consente di dare. Non bisogna trascurare neanche il fatto che Germania, Austria, Svizzera, Francia, Olanda, Spagna, Danimarca, Inghilterra, sono alle prese con il loro guai da Covid. Va invece denunciata una grande stortura legata ai Trasporti che pesa come un macigno sulla ripartenza del Turismo". (segue) (Rsc)