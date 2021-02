Trasporti: nella Pianura Padana merci si muovono con Gts Rail, accordo con Space Logistic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da aprile parte delle merci che attraversa la Pianura Padana si muoverà con Gts Rail: grazie ad un accordo con Space Logistic, operatore veneto specializzato nell’organizzazione e nell’esecuzione di trasporti multimodali, si avvierà infatti un nuovo servizio ferroviario che collegherà Cervignano del Friuli con Torino Orbassano e viceversa, con Gts Rail che si occuperà della trazione. Stando al relativo comunicato stampa, la tratta in questione fa parte del Corridoio Mediterraneo e gode di una rilevante rete strategica, collegando due delle aree produttive più importanti del paese e permettendo l’interscambio con altri corridoi europei che percorrono il reticolo logistico italiano. Da Torino sarà infatti possibile proseguire per la Francia e Regno Unito sud-occidentale, dai porti Liguri per la penisola Iberica mentre da Cervignano sono allo studio servizi su Polonia e Romania, oltre che con il porto di Trieste. Il treno avrà una frequenza di tre circolazioni a settimana e una valenza sia per carichi domestici che per collegamenti internazionali: sarà possibile acquistare servizi con la formula del door2door oppure imbarcare le proprie unità di trasporto intermodale in modalità terminal2terminal e trasportare semirimorchi con profilo P400. (segue) (Com)