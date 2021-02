Piemonte: salute e benessere, Consiglio regionale chiama a raccolta 1000 associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È compito delle istituzioni farsi carico di dare risposte concrete per agire a tutela della salute, sul piano della prevenzione e protezione. Da questo assunto parte l’idea degli Stati generali della Prevenzione e del Benessere del Consiglio regionale del Piemonte di creare un canale diretto di confronto e comunicazione con il mondo dell’associazionismo che, a vario titolo, opera sul territorio nel campo della prevenzione. A partire da oggi, 12 febbraio, le circa mille associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni, legalmente costituite, che operano con competenza ed esperienza nel campo della promozione della salute e del benessere sul territorio della Regione Piemonte, saranno infatti chiamate a condividere iniziative e progetti da mettere in campo in tema di prevenzione, semplicemente partecipando alla manifestazione di interesse promossa dal Consiglio regionale. Aderendo all’avviso pubblico, le associazioni potranno prendere parte ad un Tavolo permanente di confronto e di dialogo con l’istituzione piemontese e vedere promosse e sostenute le proprie iniziative. Palazzo Lascaris metterà inoltre a disposizione le sale della Galleria Spagnuolo per ospitare attività espositive promozionali legate ai progetti promossi dalle associazioni. (segue) (Rpi)