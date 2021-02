Piemonte: salute e benessere, Consiglio regionale chiama a raccolta 1000 associazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali azioni che la manifestazione intende realizzare vi è il coordinamento tra tutti gli attori del territorio che si occupano di salute. L’azione di coordinamento ha il grande pregio di mettere allo stesso tavolo enti, istituzioni e associazioni che, pur nel rispetto dei propri ambiti normativi, possono confrontarsi concretamente sulle azioni attuate, conoscere i servizi disponibili sul territorio, creare nuovi canali di comunicazione e migliorare le prassi di intervento con l’obiettivo di fornire un sostegno effettivo ai cittadini. “La prevenzione gioca un ruolo importante per salvaguardare lo stato di salute dei cittadini - presidente del Consiglio Stefano Allasia - Per questo come Consiglio regionale già da alcuni mesi abbiamo deciso di intraprendere un percorso sul tema attraverso gli Stati generali della prevenzione e del benessere. La pubblicazione di questo bando favorirà la creazione di una rete permanente con le diverse associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni attive in Piemonte, affinché si rafforzi la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza della prevenzione”. (Rpi)