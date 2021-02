Covid: Confapi, vaccini in azienda, pmi sono pronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Confapi Napoli sposa la proposta di Confapi nazionale di programmare e attuare, di intesa coi medici del lavoro, i vaccini anti Covid in azienda. "Gli imprenditori, per il ruolo strategico che rivestono, in virtù dei rapporti con i propri collaboratori, possono diventare dei veri e propri presidi sociali e sanitari per attivare e potenziare la campagna di vaccinazioni anti Covid, soprattutto ora che assistiamo a una fase di non perfetta organizzazione per la tempistica e la logistica della campagna stessa". Così Raffaele Marrone, presidente della sezione partenopea dell'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. "Si tratta - prosegue Marrone - di un progetto di eccezionale valore a sostegno della sanità, che dimostra come Confapi abbia sempre una importante capacità di osservare i problemi di oggi con uno sguardo rivolto al futuro". Fondamentale, in quest'ottica, sarà l'arrivo dei vaccini Astrazeneca. "Restando stabili a temperature standard di refrigerazione tra 2° e 8° C per 30 giorni, potranno essere somministrati al pari dei vaccini antinfluenzali, facilitando il compito dei medici del lavoro. Avere un'azienda in cui il personale è vaccinato almeno al 90 per cento, vuol dire la certezza di rispettare gli ordini e i termini di consegna. E questa potrebbe essere una garanzia decisiva per il cliente oltre che un alleggerimento per il comparto medico territoriale". Tra le proposte della Confederazione italiana della piccola e media industria privata, anche quella di meccanismi premianti dal punto di vista fiscale e contributivo per le imprese stesse che attiveranno la campagna. (segue) (Ren)