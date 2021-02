Sardegna: Finanziaria 2021, 600 milioni agli enti locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna si conferma una regione vicina ai territori - ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Anche in un momento caratterizzato da minori ristori da parte del governo abbiamo deciso di continuare ad alimentare il Fondo per gli Enti locali. È un segnale di vicinanza ai territori che vogliamo dare affinché vengano mantenuti e implementati i servizi al cittadino. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento e conosciamo da vicino le conseguenze che la pandemia ha avuto per le casse di Comuni ed Enti locali. È per questo motivo che pur approvando una Finanziaria snella abbiamo considerato questa misura necessaria per continuare a garantire la salute del sistema sardo". Complessivamente, l'articolo 2 della Finanziaria conferma il riparto di spese previsto dal Fondo unico per gli Enti locali. Sono garantiti 484.705.120 a favore dei Comuni; 65.565.880 per il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna; 600.000 a favore della provincia di Nuoro per il funzionamento del museo Man; 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica in materia di difesa del suolo; 1.400.000 a favore della Città metropolitana di Cagliari. (Rsc)