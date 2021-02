Tlc: Cusano Milanino, Open Fiber connette prime 3.200 unità immobiliari alla rete in fibra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete ultraveloce di Open Fiber accende un altro importante comune dell’hinterland di Milano: sono oltre 3.200 le unità immobiliari del comune che possono usufruire di una velocità di connessione fino a un gigabit per secondo. Stando al relativo comunicato stampa, Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi a banda ultra larga nel quadrante Nord Ovest del quartiere Cusano, tra Parco Chico Mendes e Parco Tirelli: l’obiettivo è raggiungere circa settemila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber to the home). Grazie ad un investimento diretto di due milioni di euro, Open Fiber sta realizzando una nuova infrastruttura di telecomunicazioni completamente in fibra che si estende per più di 15 chilometri sul territorio: circa il 60 per cento del piano di sviluppo viene realizzato attraverso il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi sono effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. L’infrastruttura a banda ultra larga è un asset strategico per la crescita dei territori urbani, poiché permette di colmare il ritardo digitale sviluppando servizi di ultima generazione, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi e dei prossimi anni: la rete Ftth è l’unica in grado di garantire la massima efficienza e la minima latenza per i servizi oggi indispensabili come lo smart working, la didattica a distanza o la telemedicina. (Com)