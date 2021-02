Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), a Draghi consiglio la lettura del libro di Palamara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il libro di Palamara e Sallusti è un pesantissimo atto di accusa che non deve cadere nel dimenticatoio. E’ un j'accuse dalla forte portata morale perché vuole essere un contributo a migliorare e riformare il Sistema. Proprio per questo il Parlamento non può chiudere gli occhi, come finora ha fatto". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "L'uso politico della giustizia dai tempi di Mani pulite in poi - prosegue il presidente di Polo Sud - ha condizionato sempre le scelte degli Italiani. E questo è intollerabile. Consiglio la lettura del libro anche al neo Presidente incaricato Mario Draghi, nell'attesa che il capo del Csm Mattarella assuma una posizione pubblica sui fatti raccontati da Palamara". (Ren)