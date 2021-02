Imprese: Cdp inaugura la nuova sede territoriale di Ancona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cdp è storicamente vicina ai territori e attenta al loro sviluppo economico e infrastrutturale: un rapporto che stiamo rafforzando e innovando grazie a un modello di cooperazione con le pubbliche amministrazioni e le imprese che si concentra sulle esigenze locali, testimoniato dall’apertura di questa nuova sede territoriale che è stata un’occasione per definire importanti accordi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio negli ambiti dell’edilizia scolastica e sanitaria”, ha continuato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp. “La centralità dei territori, infatti, fa da sempre parte del Dna di Cassa, che durante la pandemia ha rafforzato questo impegno con un vasto programma di misure straordinarie a sostegno delle imprese e delle pubbliche amministrazioni”, ha detto. Durante l’inaugurazione, prosegue la nota, sono stati annunciati due protocolli d’intesa che verranno firmati nei prossimi giorni: il primo con la Regione marche, per la consulenza tecnico-finanziaria nelle attività di programmazione, progettazione e realizzazione di interventi nel campo dell’edilizia sanitaria e delle infrastrutture; il secondo con il comune di Ancora, per una collaborazione focalizzata su progetti di trasporto pubblico locale ed edilizia. (Com)