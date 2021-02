Sardegna: importante affluenza su bando (R)esisto rivolto ai lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande partecipazione nelle prime ore di apertura del bando (R)esisto rivolto, a partire da oggi, alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, senza dipendenti, residenti in Sardegna. Dopo una prima mezz'ora a rilento in cui sono arrivate contemporaneamente oltre 4.500 domande, il sistema ha accolto regolarmente tutte le istanze che tuttora stanno pervenendo. "Alla luce di questi dati possiamo esprimere soddisfazione per il buon risultato che sta riscuotendo il bando. Abbiamo colto l'esigenza reale di tutte le categorie gravemente colpite dalla crisi e stiamo intervenendo con una significativa iniezione di risorse che daranno loro ristoro. Ci aspettiamo ancora un cospicuo numero di ulteriori istanze nelle prossime ore che la Regione fin da ora si sta impegnando a soddisfare". Queste le parole dell'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, a commento dell'apertura del secondo termine del Fondo (R)esisto che prevede una dotazione finanziaria pari a 22 milioni e 525 mila euro, non ancora interamente impegnata, a favore di lavoratrici e lavoratori titolari di partita Iva.(Rsc)