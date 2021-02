Governo: Vuolo (Lega), sussidi non sono unica risposta per tutelare lavoro e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si fa un gran parlare di lavoro e di provvedimenti e quadri legislativi per affrontare la crisi economica. La pandemia ha stravolto il mondo del lavoro che conoscevamo. La sovra-regolamentazione e i sussidi non rappresentano l'unica risposta che i cittadini e le imprese vogliono per questo motivo abbiamo optato per un voto di astensione e abbiamo proposto una risoluzione alternativa". Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato leghista Lucia Vuolo: "Malgrado la relazione di iniziativa della Commissione Ue faccia un resoconto rigoroso della situazione attuale, le proposte che propone prevedono provvedimenti e quadri legislativi europei che potrebbero ingessare il mondo del lavoro non prevedendo una flessibilità che ben si concilierebbe con il quadro socio-pandemico. L'obiettivo 2020 dell'esecutivo europeo di ridurre di 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà entro il 2020 non è stato raggiunto". (segue) (Ren)