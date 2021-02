Campania: Rostan (Iv), non lasciamo soli i sindaci della Terra dei fuochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rostan ha aggiunto: "Il Rapporto presentato dall'Istituto superiore di sanità sull'emergenza Terra dei fuochi, realizzato in seguito all'accordo con la procura di Napoli Nord stipulato nel 2016 ha finalmente reso giustizia ad anni di battaglie dei comitati civici. Avevano ragione loro, l'hanno sempre avuta. Si deve procedere con le opere di bonifica dei terreni e si deve potenziare l'azione di contrasto di questo fenomeno mediante l'utilizzo massiccio di forze dell'ordine e dei sistemi di video sorveglianza". Infine l'esponente parlamentare di Italia Viva ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Sul fronte sanitario è improrogabile lo sviluppo di un sistema di sorveglianza epidemiologica integrata con dati ambientali nell'intera Regione Campania e in particolare nelle province di Napoli e Caserta, come annunciato dal presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro" (Ren)