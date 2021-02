Covid: fondazione Gimbe, in Sardegna calo casi e ricoveri, ma Isola terz'ultima in Italia per richiami vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna si registra un incremento di casi di positività al Covid-19 al 2,4 per cento e le terapie intensive sono occupate al 18 per cento. Numeri che emergono dall'ultimo rapporto della fondazione Gimbe che ogni settimana analizza l'andamento dell'epidemia Covid fornendo i dati delle singole regioni. I dati sardi sono in miglioramento rispetto alla scorsa settimana in particolare per ciò che attiene la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari che scende dal 27 al 23 per cento. Sale di un punto percentuale, invece, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che passa dal 17 al 18 per cento. Un calo importante si registra nella percentuale di incremento dei casi: la scorsa settimana era a 3,6, oggi è del 2,4 per cento, con 893 casi attualmente positivi per 100 mila abitanti. Sul fronte vaccini, invece, la Sardegna è la terzultima regione nella classifica sul completamento del ciclo vaccinale. La percentuale della popolazione che ha ricevuto entrambe le dosi nell'Isola è pari all'1,53 per cento. (Rsc)