Campania: Unità di crisi, sistema alert per monitorare insorgenza Covid a scuola

- L'unità di crisi della Campania avvierà un sistema di alert per monitorare i contagi a scuola e prendere eventuali precauzioni per impedire l'insorgere dei focolai. In una nota la notizia: “Sulla base delle evidenze che dimostrano una diffusione del virus nelle fasce d’età anche riconducibili alla popolazione scolastica in preoccupante aumento, e tento conto delle indicazioni rinvenienti dai provvedimenti giurisdizionali che si sono ad oggi pronunciati sulle ordinanze regionali relative all’attività didattica a distanza – che rimarcano la necessità di provvedimenti fondati su dati attuali, pertinenti e rilevanti e su motivate ed ineludibili evidenze scientifiche, riferite a specifici contesti territoriali o a settori di attività – è stato elaborato un sistema previsionale di alert al fine di individuare quei Comuni, province o macroaree soggette a incremento dei contagi idonee a impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza della malattia a livello regionale”. E infine: “Tali alert dovranno orientare le decisioni a livello locale sulla base di dati epidemiologici aggiornati e contestualizzati con relativi provvedimenti per fascia d’età".(Ren)