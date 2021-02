Covid: Piemonte, 10 milioni per potenziare i laboratori pubblici e sviluppare progetti di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci milioni di euro messi in campo dalla Regione per potenziare la ricerca nella lotta contro il Covid 19: il bando, articolato su due linee, una per potenziare i laboratori pubblici, l’altra per sviluppare progetti di ricerca, sarà pubblicato il 9 marzo, con data di scadenza 15 giugno. Gli obiettivi della misura sono quelli di sostenere il sistema della ricerca pubblica e la rete dei laboratori e delle strutture di ricerca già esistenti, per il sostegno agli investimenti in attrezzature, impianti o tecnologie connessi al Covid 19 e, quella per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, in collaborazione con enti che abbiano un ruolo riconosciuto nell’ambito del sistema sanitario regionale, e con imprese. Beneficiari gli organismi di ricerca pubblici, anche in collaborazione tra loro, e anche in collaborazione con Asl, aziende ospedaliere, enti pubblici o privati, comprese le strutture sanitarie private accreditate, e imprese. “Il mondo occidentale non si è trovato pronto ad affrontare una pandemia di questa portata – commenta l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati - Investire sulla ricerca è l’unica soluzione per poter sconfiggere il virus ed affrontare l’emergenza. Questi fondi serviranno per strutturare la rete di ricerca piemontese ed avere un ritorno immediato nell’applicazione delle scoperte contro il Covid”. (segue) (Rpi)