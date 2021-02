Governo: Vuolo (Lega), sussidi non sono unica risposta per tutelare lavoro e cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vuolo ha spiegato: "Motivo? Certamente l'emergenza Coronavirus che, se mal gestita, porterà a ulteriori disastrose conseguenze economiche e sociali sia tra gli Stati Membri sia all'interno dei sistemi nazionali. In Italia se il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione hanno salvaguardato, per ora, il lavoro regolare a tempo indeterminato, a essere sacrificate sono state tutte le altre tipologie di contratto: da quelle a termine alle collaborazioni, passando per le molteplici e fantasiose forme di lavoro previste dalla disciplina del rapporto di lavoro. A conti fatti e secondo i dati Istat, a rimetterci sono stati donne e giovani, che in Italia sono relegati ai contratti più precari". Infine ha concluso: "Il rischio è quello di alimentare il mercato del lavoro nero dei senza contratto e senza tutele, pur di avere almeno un'entrata". (Ren)