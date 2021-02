Imprese: Cdp inaugura la nuova sede territoriale di Ancona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno della nuova sede è stata inoltre allestita l’esposizione “Materia prima. Nutrimenti e scenari collettivi”, che racconta una delle attività di Cdp nell’ambito della sua missione per la promozione e lo sviluppo sostenibile del paese: gli interventi di sostegno e ricostruzione dei luoghi colpiti dal sisma del Centro Italia attraverso installazioni dell’artista Tanio Liotta e immagini del reportage “Mai+” del fotografo Claudio Colotti. L'inaugurazione si inserisce nel più ampio piano di avvicinamento al territorio, che ha già visto l’apertura delle sedi di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, e Verona, cui seguiranno a breve Bari e Roma. “L’inaugurazione della nuova sede territoriale di Ancona rafforza il rapporto storico di Cdp con le Marche, territorio strategico per l’industria nazionale, caratterizzato da distretti industriali d’eccellenza e da una decisa impronta manifatturiera: con questa apertura abbiamo l’obiettivo di essere presenti nei luoghi dove si intende operare, per comprendere e intercettare i bisogni del territorio, rispondendo tempestivamente alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, pensando insieme alle soluzioni più efficaci, anche grazie a una sempre più stretta sinergia con gli stakeholder locali e le fondazioni di origine bancaria”, ha dichiarato il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini. (segue) (Com)