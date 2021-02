Covid: Boccia a Regioni, grazie per collaborazione e responsabilità su proroga dl spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni, "confermando ancora una volta leale collaborazione e grande senso di responsabilità, ha comunicato l'orientamento delle Regioni nel richiedere la proroga del dl che vieta gli spostamenti tra Regioni anche per la zona gialla. Limite che potrebbe essere protratto alla data di scadenza del Dpcm in vigore fino al 5 marzo, allineando così tutte le scadenze relative alle misure restrittive per l'emergenza Covid-19". Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. "Ringrazio il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e tutti i presidenti di Regione che si sono espressi con tempestività e rapidità in una fase così critica dopo la richiesta del governo avvenuta nell'ultima Conferenza Stato-Regioni", conclude. (Com)